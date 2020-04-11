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Çorum'da trafik kazası: 2 yaralı

Çorum'da trafik kazası: 2 yaralı Çorum'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

11.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:13
Çorum 'da trafik kazası: 2 yaralı
ÇORUM - Çorum'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Ortaköy istikametine giden İrfan Ş.yönetiminde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla Mehmet E.yönetimindeki 19 TP 097 plakalı hafif ticari araç Karacaköy yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de araçlarının içersinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücüler Çorum Belediyesi kaza kırım ekiplerinin yaptığı çalışmalarla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Çorum’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum Ortaköy, Çorum, Yerel
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