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Çorum'da ücretsiz maske dağıtımı başladı

Çorum'da e-Devlet üzerinden talep edilen ücretsiz maskelerin dağıtımına başlandı.

18.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:36
Çorum'da ücretsiz maske dağıtımı başladı
Çorum 'da e-Devlet üzerinden talep edilen ücretsiz maskelerin dağıtımına başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Çorum'da talepte bulunan 20-65 yaş aralığındaki kişilerin evlerine PTT görevlilerince maske götürülüyor.
e-Devlet'ten alınan liste doğrultusunda PTT Genel Müdürlüğünden paket halinde gönderilen maskeler, PTT Çorum İl Müdürlüğü binasında tasnif edildikten sonra dağıtılıyor.
Postacılar, üzerinde Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) logolarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığının "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanya sloganının yazılı olduğu paketleri, talepte bulunanların kapısına kadar götürüyor.
Postacılar dağıtım sürecinde maske takarken Eti Maden İşletmelerince bor kullanılarak üretilen yerli ve milli dezenfektan Borel'i de kullanmaya başladı.
Ellerini her teslimattan sonra yanlarında taşıdıkları Borel ile dezenfekte eden postacılar, dağıtım sırasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak vatandaşlarla fiziki temasta bulunmazken teslimat sonra imza da talep etmiyor.
Ailesinden 3 kişi için talepte bulunan Hacer Cesaret'e maskeleri, Buharaevler Mahallesi'ndeki evinde PTT görevlilerince teslim edildi.
Cesaret, AA muhabirine, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığını, kısa süreli çıktığında da maskeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Devletin bu hizmetinin kendisini memnun ettiğini belirten Cesaret, "Allah devletimizden razı olsun. Satın alacak maske bulamadığımız zamanlar da oldu. Şimdi ücretsiz olması ve evimize kadar getirilmesi çok güzel." dedi.
Ailesinden 4 kişi için talepte bulunan Nigar Özer de bu ürünü tedarik etmek için dışarı çıkmak zorunda kalmadığına işaret ederek, "Maskeleri üretenlere, dağıtanlara, evimize kadar getirenlere ve devletimize teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaçlarımız için zorunlu olarak dışarı çıktığımızda bu maskeleri kullanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Çorum, PTT, Güncel
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