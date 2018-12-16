Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum
'un İskilip
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 231 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili aralarında emekli astsubayın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskilip'te yaşayan M.B'nin elinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve toplu şekilde satacağı bilgisine ulaştı.
İskilip- Tosya
kara yolu üzerinde M.B'nin kullandığı otomobil ile onları takip eden bir aracı durduran ekipler, M.B. ile Y.K'yi gözaltına aldı. Şüphelileri bekleyen emekli astsubay A.D'nin yakınlardaki ormanlık alanda gizlendiğini tespit eden polis, A.D'yi de iki çuval içindeki toplam 10 kilogram esrarla birlikte yakaladı.
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen Y.C.A. ile H.B. de ekipler tarafından Çorum ve İskilip'te gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 231 gram esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 715 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.
İskilip,Çorum
16 Aralık 2018 Pazar 14:26