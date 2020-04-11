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Çorum'da vatandaş "evde kal" çağrılarını dikkate almıyor

Vatandaş "evde kal" çağrılarını dikkate almıyor Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uymuyor.

11.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:36
Çorum'da vatandaş
Vatandaş "evde kal" çağrılarını dikkate almıyor
ÇORUM - Çorum 'da korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uymuyor.
Çorum Valiliği ve belediyesinin aldığı üst düzey tedbirler ve yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük çoğunluğu kurallara uysa da bir kısmı da sokağa çıkmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar şehrin en işlek caddesindeki süs bitkilerinin bulunduğu alanlarda oturmaya devam ederken, bazılarının ise cep telefonlarıyla özçekim yapması gözlerden kaçmadı.
Kentte bugüne kadar 48 vakaya rastlanırken, 5 yerleşim birimi de karantinaya alınmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum Valiliği, Çorum, Yerel
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