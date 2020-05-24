Çorum'da vatandaşlara 'drone' ile 'şeker' ikramı

Çorum'da vatandaşlara 'drone' ile 'şeker' ikramıÇORUM Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren büyük- küçük herkese drone ile şeker ikramında bulundu.

24.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:47
Çorum'da vatandaşlara 'drone' ile 'şeker' ikramı
ÇORUM Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren büyük- küçük herkese drone ile şeker ikramında bulundu.
Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 14.00- 20.00 arasında özel izinle dışarıya çıktı. Çorum Belediyesi ekipleri, sokaklarda gezip, yürüyüş yapan vatandaşlara, şeker ve kolonya ikramında bulundu. Kentte daha önce drone ile ücretsiz maske dağıtan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayıp bayramı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlara da drone ile şeker ikram etti. Evlerinin pencereleri ve balkonlarına drone ile şeker ikramı karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti. Çorum’da vatandaşlara ’drone’ ile ’şeker’ ikramı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

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