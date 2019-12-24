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Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti

ÇORUM'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi.

24.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:14 Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti

ÇORUM'un ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda evlerde hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, Salim Akyıldız ve İsmail Semerciye ait evlere isabet etti. Kaya kütleleri evlerin yatak ve oturma odalarına kadar girdi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Hasar alan iki ev boşaltıldı. Evleri hasar görenler, İskilip Öğretmenevi'ne yerleşltirildi.

Evine kaya isabet eden Perihan Akyıldız, "Yukarıdan gürül gürül bir ses geldi. Sonrada kayalarevimizin içerisine kadar girdi. Eşimle biz kömürlükteydik. Çok şükün yara almadan kurtulduk" dedi.



İskilip, Güncel

Kaynak: DHA

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