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Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti

Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki evin üstüne düştü. Maddi hasarla atlatılan olayda hasar gören evler boşaltıldı.

25.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:02

Çorum'un ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda evlerde hasar oluştu.

HASAR ALAN EVLER BOŞALTILDI

Olay, akşam saatlerinde Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, Salim Akyıldız ve İsmail Semerciye ait evlere isabet etti. Kaya kütleleri evlerin yatak ve oturma odalarına kadar girdi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Hasar alan iki ev boşaltıldı. Evleri hasar görenler, İskilip Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Evine kaya isabet eden Perihan Akyıldız, "Yukarıdan gürül gürül bir ses geldi. Sonrada kayalar evimizin içerisine kadar girdi. Eşimle biz kömürlükteydik. Çok şükür yara almadan kurtulduk" dedi.

Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti

İskilip, Güncel

Kaynak: DHA


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