Haberler» Güncel» Haber

Çorum'da yangın: 2 ölü

Çorum'un Kargı ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldü.

16.08.2019 14:05
Çorum'da yangın: 2 ölü
Çorum'un Kargı ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift öldü.
İlçeye bağlı Saraycık köyünde Sait Karakıran'a (80) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı. Yangında, alevler arasında kalan Sait Karakıran ve eşi Teslime Karakıran (80) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından evden çıkarılan yaşlı çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köy sakinlerinden Sefa Erdoğan, AA muhabirine, köylülerin erken müdahalesiyle büyük bir yangının önlendiğini belirterek, "Köyümüzde daha önce iki kez yangın çıkmış ve tamamen yanmıştı. Bayram dolayısıyla köyün nüfusu kalabalık. Eğer bayram olmasaydı köyümüz yine tamamen yanabilirdi." dedi.
Çorum'da yangın: 2 ölü

Kargı, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45   Tarihi Alan'da, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' oluşturuluyor
15:45   Nikahları damadın tedavi gördüğü hastanede kıyıldı
15:45   Nijeryalı Şii lider Zakzaki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine döndü
15:44   AFAM Koordinatörü Yılmaz'dan deprem hazırlıkları değerlendirmesi
15:44   "Geçen 20 yıla rağmen yeterince hazır değiliz"
15:43   Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı
15:43   Çorum'da baraj ve göletlerde av yasağı