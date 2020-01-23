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Çorum'da yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek

Çorum'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

23.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:02Çorum'da yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek
'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Çorum- kara yolunda devriye görevi yapan İl Komutanlığına bağlı trafik ekibi, yol kenarında hareketsiz bir kızıl şahin bulunduğunu fark etti.
Araca alınan yaralı şahin, tedavi için Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde, hayvanda ateşli silah yaralanması bulunmadığı, muhtemelen çarpma neticesi kanadının kırıldığı belirlendi.
Tedavi altına alınan şahinin iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Jandarma, İskilip, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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