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Çorum'da yasakları ihlal eden 3 dernek ve 1 günübirlik eve 107 bin TL ceza

Çorum'da yasakları ihlal eden 3 dernek ve 1 günübirlik eve 107 bin TL ceza Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 107 bin 100 TL idari para cezası uygulayarak adli işlem başlattı.

16.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:18
Çorum 'da yasakları ihlal eden 3 dernek ve 1 günübirlik eve 107 bin TL ceza
ÇORUM - Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye 107 bin 100 TL idari para cezası uygulayarak adli işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile dernek ve lokalleri denetledi. Denetimlerde, alınan kararları ihlal eden 3 dernek ve 1 günübirlik kiralanan evde sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 34 şahsa İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesini ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 107 bin 100 TL idari para cezası uygulandığı ve kurallara uymayan dernek ve günübirlik kiralanan ev ile ilgili adli işlemlerin de başlatıldığı belirtildi Çorum’da yasakları ihlal eden 3 dernek ve 1 günübirlik eve 107 bin TL ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, 3. Sayfa
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