19.06.2019 00:47
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Çorum'da, yıldırım isabet eden çoban öldü

Çorum

ÇORUM'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.

ÇORUM'da sağanak etkili olurken, Boğazkale ilçesinde yıldırım isabet eden çoban Davut Atıl (28) yaşamını yitirdi.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas beldesinde çobanlık yapan Davut Atıl, hayvan otlatmak için araziye gitti. Kentte bu sırada aniden şiddetli yağmur başlarken, Atıl'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Atıl, köydeki başka çoban tarafından bulundu.
Öte yandan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, yolun karşısına geçemeyenler, banklardan yaptığı köprüyü kullandı.


- Çorum
Kaynak: DHA
Boğazkale, Çorum, Güncel

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