Çorum'da yola engel asırlık türbe kaldırıldı

ÇORUM'da yaklaşık 100 yıldır var olan ve ziyaret edilen 'Garip Dede' türbesi, müftülüğün onayı ile yol çalışması nedeniyle kaldırıldı. Türbe alanında yapılan kazıda her hangi bir kalıntıya ulaşılamadı. Yavruturna Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıldır yer alan ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek dua edilen bir dönem Garip Dede adlı bir kişinin kaldığı rivayet edilen 'Garip Dede' türbesi yol çalışmasına engel oluşturdu. Çorum Müftülüğü'ne başvuran belediye türbenin kaldırılması için uygunluk görüşü aldı. Belediye ekiplerince yıkılan türbe kaldırıldı. Türbedeki kazıda her hangi bir kalıntıya ulaşılamadı. Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar yol çalışması için türbenin kaldırıldığını belirterek "Gazi Caddesi'ni Kıbrıs Caddesi'ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan yatır engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Sonuçta içinden hiçbir şey çıkmadı? dedi.