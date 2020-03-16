Çorum'da zabıta ekipleri hijyen denetimlerini artırdı
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tehlikesine karşı iş yerlerinde hijyen denetimlerini artırdı.
16.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:16
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tehlikesine karşı iş yerlerinde hijyen denetimlerini artırdı.
Umuma açık istirahat yerlerinden olan kahvehane ve çay ocakları başta olmak üzere birçok işyerini denetlediklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yapılan kontrollerde hijyen şartlarına uymayan işyerlerini uyardıklarını ve varsa eksiklikler giderilmesi talimatı verdiklerini belirtti. Yağbat, "Dezenfektan kullanılması, oyun taşlarının sterilize edilmesi, kapalı alanların sık sık havalandırılması konusunda iş yeri sahiplerini uyarıyoruz. İş yerlerindeki camlara bilgilendirme amaçlı afişler asıyoruz" dedi.
Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gerekli önlemleri alan iş yerleri sahiplerine teşekkür etti. - ÇORUM
Umuma açık istirahat yerlerinden olan kahvehane ve çay ocakları başta olmak üzere birçok işyerini denetlediklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yapılan kontrollerde hijyen şartlarına uymayan işyerlerini uyardıklarını ve varsa eksiklikler giderilmesi talimatı verdiklerini belirtti. Yağbat, "Dezenfektan kullanılması, oyun taşlarının sterilize edilmesi, kapalı alanların sık sık havalandırılması konusunda iş yeri sahiplerini uyarıyoruz. İş yerlerindeki camlara bilgilendirme amaçlı afişler asıyoruz" dedi.
Virüslere karşı denetimlerin rutin olarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, gerekli önlemleri alan iş yerleri sahiplerine teşekkür etti. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Çorum, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi