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Çorum'daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için Çorum'da gerçekleştirilen deneme tamamlandı.

11.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:38Çorum'daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı
genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için 'da gerçekleştirilen deneme tamamlandı.

Celilkırı mevkiinde 156 hektarlık alanda Guinness yetkilileri gözetiminde gerçekleştirilen fidan dikimi rekoru denemesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Guinness yetkilileri nezaretinde saat 12.20'de başlayan rekor deneme saat 13.20'de tamamlandı. Rekor denemesine katılan 3 bin kişi 232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunu egale etmek için adeta zamanla yarıştı. Çorum'da 300 binden fazla fidanın dikilerek rekorun kırılması hedeflenirken, Guinness dünya rekorunun da Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Bu rekorun 2016 yılından beri Endonezya'ya ait olduğunu açıklayan Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, bol şanslar diledi.

Gemici, sahadaki gözlemciler, alandaki dikilmeyen fidanları saydıktan sonra hazırlanan raporların incelendikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacağını ifade ederek, sonuçların Ankara'dan açıklanacağını ifade etti.

11.11 Geleceğe nefes etkinliğinin sona erdiğini hatırlatan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise, "Rekor denemesi öncesi 305 bin fidan sahaya dağıtımı yapılmıştı. Saat 12.20'de başlayan rekor denemesi saat 13.30'da tamamlandı. Şuan sahada görevliler sahada kalan fidanları sayıyoruz. Rekoru kırdık diyoruz ancak şuan sayıyı veremiyoruz. Sayıları alınca paylaşacağız. Çorumumuza ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Rekor denemesini Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri takip etti. - ÇORUM

Türkiye, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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