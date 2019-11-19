Haberler » Güncel » Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa verildi - Haber

Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa verildi

TRAFİK kazasında hayatlarını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer (54) ile eşi Hanife Erer (53), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

19.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:43Çorum'daki kazada ölen Erer çifti, Edremit'te toprağa verildi
TRAFİK kazasında hayatlarını kaybeden Balıkesir'in Edremit ilçesi Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer (54) ile eşi Hanife Erer (53), yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Edremit Kurşunlu Camisi imamı Fahri Erer, beraberine eşi Hanife Erer'i de alarak, babası Yunus ve annesi Saliha Erer'i Tokat'a götürmek için yola çıktı. Ancak Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki kavşakta kontrolden çıkıp, Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada Fahri Erer ile annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer (69) olay yerinde, eşi Hanife Erer ise kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Saliha- Yunus Erer çiftinin cenazesi Tokat Erbaa'da toprağa verilirken, Hanife- Fahri Erer çiftinin  cenazesi çocuklarının isteği üzerine Edremit'e getirildi. Çift için bugün Fahri Erer'in görev yaptığı Edremit Kurşunlu Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazede çiftin oğulları Enes Erer ile 20 gün önce geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneği kullanan Serhat Erer, güçlükle ayakta durabildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile yüzlerce kişinin katıldığı törende, cenaze namazını İl Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Çiftin cenazesi, törenin ardından Edremit Kabristanlığı'nda toprağa verildi.


- Balıkesir

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ta bir okula saldırdı: 3 ölü, 8 yaralı
19:31 Spor medipol başakşehir, galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
19:31 Mehmetçik tel abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor
19:28 Öğrenciler tarihi mekanları gezdi
19:24 Üniversite öğrencileri özel kardeşlerine unutulmaz anlar yaşattı
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
18:12 Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
17:58 AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
19.11.2019 19:33:26