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Çorum'daki kazada ölen müezzin ile eşinin cenazeleri Balıkesir'de toprağa verildi

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazeleri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde defnedildi.

19.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:50Çorum'daki kazada ölen müezzin ile eşinin cenazeleri Balıkesir'de toprağa verildi
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazeleri, Balıkesir'in Edremit ilçesinde defnedildi.
Kazada ölen müezzin Fahri Erer ile eşi Hanife Erer'in cenazesi, Erer'in görev yaptığı Kurşunlu Camisi'ne getirildi.
Cami bahçesinde öğle vakti İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından kıldırılan cenaze namazına, Erer çiftinin yakınları ve komşuları ile vatandaşlar katıldı. Çiftin cenazeleri Edremit Yeni Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Olay
Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Çorum-Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarpmıştı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile annesi Saliha ve babası Yunus Erer olay yerinde, sürücünün eşi Hanife Erer de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saliha ve Yunus Erer çiftinin cenazeleri dün Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

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