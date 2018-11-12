Çorum'daki Kentpark'a Ziyaretçi Akını

Çorum
Belediye Başkanı Zeki Gül
, hizmete açılan Kentpark'ın vatandaşların akınına uğradığını söyledi.
Belediye tarafından 50 milyon liralık yatırımla yaklaşık 200 dönümlük alana inşa edilen Kentpark'ı gezen Başkan Gül, vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kentpark'ı 24 saat esasına göre çalışarak kısa sürede tamamlayıp Çorumluların hizmetine sunduklarını dile getiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın özel olarak bize 'bu işi takip edin' dediği Kentpark'ı kısa bir sürede bitirdik. Her köşesinde emek olan bu park, Çorum için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuyor. Yapmış olduğumuz hizmetin hemşehrilerimiz nezdinde böyle kıymet görmesi bizi çok memnun etti. Kentpark Çorum'a çok yakıştı." diye konuştu.
Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Kentpark'a gelen vatandaşlar da yatırım için Gül'e teşekkür etti.
Başkan Gül'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer
, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan
ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram da eşlik etti.
Zeki Gül,Çorum
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:30