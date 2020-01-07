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Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Çorum'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

07.01.2020 01:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:16
'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Kale Mahallesindeki Emek Caddesinde bulunan bir apartmanda oturan Ferhat S'ye, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Kolundan yaralanan Ferhat S, yaralı halde yakınlardaki bir kahvehaneye sığındı. Ferhat S'nin peşinden gelen saldırgan, kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.
Yaralı Ferhat S, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın şüphelisinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu arada olayda kolunda yaralanan Ferhat S'nin kahvehaneye sığınması ve burada yaşadıkları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yaralı halde kahvehaneye gelen Ferhat S'nin, içerdeki vatandaşlardan yardım istedikten sonra yere düşmesi, bu sırada saldırganın da tüfekle kahvehaneye gelerek, içerdekilere silahı doğrultması ve Ferhat S'ye ateş etmek istemesi yer alıyor. Burada yaşanan kısa süreli arbedenin ardından saldırganın ateş etmeden kahvehaneden ayrıldığı görülüyor.
Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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