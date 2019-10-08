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Çorum'daki uyuşturucu operasyonu

Çorum'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

08.10.2019 16:00Çorum'daki uyuşturucu operasyonu
Çorum'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıktıktan sonra uyuşturucu operasyonunda yakalanan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Açık Cezaevinden izinli çıkan M.D'yi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takibe almış, M.D'nin F.G'ye uyuşturucu sattığının tespit edilmesi üzerine zanlıların içinde bulunduğu araç kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde durdurulmuştu. Otomobilin yanı sıra zanlılara ait iki evde 461 uyuşturucu hap, 55 gram skunk, 4 ruhsatsız av tüfeği ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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