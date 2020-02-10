Haberler » Güncel » Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı - Haber

Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı

Çorum Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından Elazığ ve Malatyalı depremzedelere kömür ve odun yardımı yapıldı.

10.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:12Çorum'dan Elazığ'a yakacak yardımı
Marangozlar Odası ile Kömürcüler Derneği tarafından ve Malatyalı depremzedelere kömür ve odun yardımı yapıldı.

Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif , Kömürcüler Derneği Başkanı Mustafa Mert ve dernek yöneticileri tarafından temin edilen 1 tır yakacak yardımı bugün ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal'ın katılımıyla yolcu edildi.

İçinde bulunduğumuz kış aylarında depremzedelerin içini bir nebze olsun ısıtmak istediklerini ifade eden Akdağ ve Mert, yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür ettiler.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Akdağ ve Mert, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yüce Allah, ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dediler. - ÇORUM

Elazığ, Akdağ, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:30:21