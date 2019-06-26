Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da kahvehane ve çay ocağı işletmecileri, "işgaliye" konusunda uyarıldı.

Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın iş yerinin önüne masa ve sandalye koyarak yayaların geçişini engellediğini, buna karşın zabıta ekiplerinin denetim yaptığını belirtti.

Esnafı, cezai işlemle karşı karşıya kalmamak için işgaliye konusunda dikkatli davranmaya çağıran Özkubat, şunları kaydetti:

"Yaya kaldırımlarının işgali yüzünden yayalar yürümekte zorlanabiliyor. Kaldırımları kullanamayan vatandaşlar yolda yürümek zorunda kaldıkları için hayatlarını tehlikeye atıyor. Tüm oda üyesi esnafımızı çevreye saygılı olmaya davet ediyorum. Konuya şimdiden duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederim. Henüz harekete geçmemiş esnafımızın da uygulamaya destek olacağına yürekten inanıyorum."

Çorum'da yaz kurslarına 3 bin 917 öğrenci katılıyor

Çorum Belediyesince açılan yaz kurslarında 3 bin 917 öğrenciye akademik, spor ve yetenek içerikli eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 24 Haziran'da başlayan kursların 30 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Buhara, Bahçelievler, Mimar Sinan, İkbal ve Akkent mahallelerindeki gençlik ve kültür merkezlerindeki kurslara ilginin yoğun olduğunu belirten Aşgın, "Gençlik merkezlerimizin yaz kurslarında eğitime destek kursları, sanat ve yetenek kursları, spor kursları ve Kur'an-ı Kerim dersleri gibi çok sayıda kurs açtık. Gitar, bağlama, akıl oyunları, drama, model, uçak, fen bilgisi, matematik, Türkçe, İngilizce ve sosyal bilgiler alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlerimiz bu merkezlerimizden istifade ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği olarak gençlerimizi geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz kurslarının öğrenciler arasında dayanışmanın, kardeşliğin, iletişimin güçlenmesi ve kendilerini ifade etmeleri için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Aşgın, "Gençlik merkezlerindeki yaz kurslarına bugüne kadar 6 bin 217 öğrenci fen bilgisi, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilimler gibi eğitime destek kurslarına, bin 607 öğrenci gitar, bağlama, akıl oyunları, mental, drama ve model uçak gibi sanat ve yetenek kurslarına, bin 794 öğrenci de bowling, buz pateni, basketbol, yüzme gibi farklı dallarda ki sportif kurslara katıldı." diye konuştu.

Belediyenin yaz spor okullarında da geleceğin sporcularını yetiştirdiklerinin altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Buhara Kültür Merkezi ve Mevlana Spor Salonunda her yıl binlerce gencin tatillerini daha verimli geçirmesi için yaz spor okulları düzenliyoruz. Satranç, buz pateni, yüzme, dart, halk oyunları, futsal, judo, tekvando, karate, güreş, boks gibi 24 branştan ve 109 kurstan oluşan yaz spor okullarına 2 bin 20 öğrenci katıldı. Yeni stadyum, spor tesisi ve mahallelere inşa edilen spor salonlarıyla geleceğin sporcularının yetişmesi için üstün gayret gösteriyoruz."

Başkan Aşgın'dan Rektör Öztürk'e kutlama ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Aşgın, ziyarette yaptığı konuşmada, Öztürk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hitit Üniversitesi rektörlüğüne atandığını hatırlatarak, görevinde başarılar diledi.

Hitit Üniversitesinin Çorum'un gelişimine katkı sağladığını belirten Aşgın, belediye ile üniversitenin iş birliğinin bundan sonraki dönemde de devam etmesi temennisinde bulundu.

Rektör Öztürk de üniversitelerin yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde hareket etmesinin şehirlerin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Hitit Üniversitesinin gerek akademik kadrosu, gerekse altyapısıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Öztürk, "Hitit Üniversitesi şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına büyük bir çalışma gayreti içerisindedir. Üniversite-belediye iş birliği çerçevesinde omuz omuza vererek Üniversitemizin ve şehrimizin gelişimi için projeler üretmeye hazırız." dedi.

Meteorolojiden "sıcak çarpması" uyarısı

Çorum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, çocuk ve yaşlıların sıcaktan etkilenebileceği bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıklarının hafta boyu mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Sıcaklıkların hafta sonu etkili olacak yağışlarla mevsim normallerine ineceği tahminine yer verilen açıklamada, hafta sonundan itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği beklendiği anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde meydana getirebileceği sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA