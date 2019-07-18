Çorum'dan kısa kısa

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum
Şubesi, vatandaşlardan kurban bağışı toplamak amacıyla stant açtı.
İl Müftüsü Muharrem Biçer, 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki standı ziyaret ederek, ilk kurban bağışını yaptı.
Biçer, vatandaşların rahatça vekalet yoluyla kurban bağışında bulunabilmesi için stant açtıklarını söyledi.
TDV'nin bu yıl "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştireceğini hatırlatan Biçer, "Kesilen kurban etleri yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kursu ve öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere, yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan başta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'da 149 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak." dedi.
Vatandaşların vekaletle yoluyla kurban kesim taleplerine açılan stantlarda din görevlileri tarafından yardımcı olunacağını aktaran Biçer, şunları kaydetti:
"Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da standımızı açtık. Vekalet yoluyla kurban kesim ücretleri yurt içinde 890 lira, yurt dışında 725 lira olarak belirlendi. Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İl Müftülüğümüze, ister TDV Çorum Çarşı Şubemize, ister Saat Kulesi yanındaki kurban standımıza gelerek, ister cami ve Kur'an kurslarımızdaki din görevlilerimiz aracılığıyla, isterlerse de ilgili banka şubelerinden yapabilirler. Ayrıca vekalet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini//bagis.tdv.org.tr/ adresindeki internet sitemizden de yapabileceklerdir."
Çorum'da halk ekmek 90 kuruş
Çorum'da 200 gram halk ekmek fiyatının 90 kuruş olarak güncellendiği bildirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yaptığı yazılı açıklamada, işçilik ve ham maddedeki maliyet artışı nedeniyle ekmek artış yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.
Yeni fiyatı belirlerken çevre illerdeki halk ekmek fiyatlarını da gözettiklerini aktaran Çöplü, "Artan maliyetler nedeniyle halk ekmek fiyatında düzenleme yapma durumunda kaldık. Yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram halk ekmeğin bugün itibarıyla 90 kuruş olmasını kararlaştırdık. Halk Ekmek Fabrikamız sağlıkla ve güvenle hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Geleneksel Karakucak Güreşleri 21 Temmuz'da yapılacak
Çorum Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreşleri, 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, karakucak güreşlerinin büyükler, yıldızlar ve minikler olmak üzere 3 kategori ve 29 grupta yapılacağını belirtti.
Güreşlerde dereceye giren sporculara toplamda 70 bin lira ödül dağıtılacağını aktaran Aşgın, "Belediyemizin önemli spor organizasyonlarından geleneksel güreşlerimizi vatandaşlardan ve sporculardan gelen talep üzerine Karakucak Güreşleri olarak değiştirdik. Güreşlerine Çorumlu güreşçilerimizin yanı sıra birçok ilden sporcular katılacak. Organizasyonu izlemek isteyen vatandaşlar için Saat Kulesi önünden saat 09.30'da otobüs kaldırılacak. Tüm vatandaşlarımızı ata sporumuz güreşi izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.