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Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesinin Avrupa Birliği destekli "Akıllı Şehirler Yol Haritası Projesi" kapsamında kentin paydaşlarıyla istişare ve danışma toplantısı yapıldı.

22.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:12Çorum'dan kısa kısa
Belediyesinin Avrupa Birliği destekli "Akıllı Şehirler Yol Haritası Projesi" kapsamında kentin paydaşlarıyla istişare ve danışma toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle insan hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Bu hedef doğrultusunda sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmeyi arzuladıklarını belirten Aşgın, "Merkezinde insanın olduğu bir proje. Bir şehri teknolojik yeniliklerin entegrasyonu ile akıllı şehir uygulamaları ile daha yaşanılabilir hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda Avrupa ülkelerine, akıllı şehir uygulamalarının şehrimize adapte edilmesi için teknik geziler düzenliyoruz." dedi.
Toplantıya Hitit Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, İl Etüt Proje Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bilim Sanat Merkezi, Kent Konseyi ve Mimarlar Odası temsilcileri katıldı.
Emniyet Müdürü Gülser'den ÇOSİAD'a ziyaret
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Hayri 'yı ziyaret etti.
Gülser, ziyarette Şamlı'dan OSB'nin durumu hakkında bilgi aldı.
Çorum'un temiz ve huzurlu bir şehir olduğunu, dolayısıyla burada görev yapmaktan memnun olduğunu belirten Gülser, "İlimizin girişimci girişimci yapıya sahip olduğunu görüyorum. İnsanlar heyecanlı ve hep bir şeyler yapmaya, yapılanın üstüne koymaya hevesliler. Ancak tanıtım noktasında yetersizlik var. Çorum için, Çorum'u tanıtmak ve daha ileri götürmek için el birliğiyle çalışacağız." dedi.
Şamlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz, el birliğiyle çalışıp, emek harcayarak istihdamı artırmak için çabalıyoruz, ülke ekonomisine, bölgemize ve ilimize katkı sağlıyoruz." dedi.
Dünya Prematüre Günü
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesince Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte prematüre doğup taburcu olan bebekler için pasta kesildi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yeni doğan yoğun bakımı ve prematüre doğumu anlatan sunum yapıldı.
Etkinlikte, taburcu olan bebeklerin anneleri duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra yeni doğan servisi çalışanlarına çiçek verdi.
Hastaneden yapılan açıklamada, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin 13 yatak ikinci basamak ve 15 yatak birinci basamak olmak üzere 28 kuvözle hizmet verdiği belirtildi.
İki yeni doğan yoğun bakım uzmanı, bir sorumlu hemşire ve 19 hemşirenin çalıştığı ünitenin üçü anne ve bebeğin birlikte kaldığı "Anne Bebek Uyum Odası" olmak üzere 19 yataklı "Anne Oteli"ne sahip olduğunun bildirildiği açıklamada ayrıca üniteye Sağlık Bakanlığınca "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanı verildiği aktarıldı.
Mevsimlik çiçek dikimi başladı
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi 160 bin menekşeyi toprakla buluşturacak.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'un kış mevsiminde daha güzel bir görünüme kavuşması için yeşil alan, refüj, kavşak ve parklarda mevsimlik çiçek dikimine başladıklarını belirtti.
Sezon boyunca 160 bin menekşe dikileceğini dile getiren Aşgın, "Menekşeler Çorum'un güzelliğine güzellik katacak. Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için 160 bin mevsimlik çiçeğin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda başladık. Şehrimize daha renkli bir görünüm kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Şamlı, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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