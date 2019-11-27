Haberler » Güncel » Çorum'dan kısa kısa - Haber

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nin toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü bildirdi.

27.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54Çorum'dan kısa kısa
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nin toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü bildirdi.
Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insanın Kültür Park'taki 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni gezmeye gittiğini belirtti.
Müzede 15 Temmuz'da şehit olan Çorumluların heykelleri ile hatıralarının sergilendiğini aktaran Aşgın, henüz gezmeyen vatandaşları müzeye davet etti.
Aşgın, on binlerce insanın müzeyi gezdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz bizim için önemli tarihlerden biridir. 15 Temmuz 2016, yedi düvele Türk'ün sırtının yere gelmeyeceğini gösterdiğimiz tarihlerden biridir. Bu ruhun yaşatılması ve gelecek nesilleri aktarılması için kurulan 15 Temmuz Şehitleri Müzemizde 15 Temmuz gecesi şehit olan Çorumlu hemşehrilerimizin heykelleri bulunmakta."
Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi
Çorum Ülkü Ocaklarınca "Alparslan
Türkeş Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Türkeş'in doğumunun 102'nci yılı anma etkinlikleri
kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda açılan sergide, Türkeş'in siyasi hayatından fotoğraflar yer aldı.
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisiyle yeni neslin Alparslan Türkeş'i tanımasını istediklerini söyledi.
Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ise Türkeş'in ömrünü Türk milletine adadığını belirtti.
Türkeş'i her zaman rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Tosik, "Başbuğumuz hayatının her safhasında Türk milleti için çile çekmiştir." ifadesini kullandı.
Törende konuşmaların ardından sergi gezildi.
Törene Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, TÜRKAV Başkanı İlyas Gül ve vatandaşlar katıldı.
Elvançelebi'de İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi
Çorum İl Özel İdaresince hazırlanan Elvançelebi'de İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) desteklenmeye değer bulundu.
Çorum'un inanç turizm potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan projenin protokolü, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen tarafından imzalandı.
Çıplak, törende yaptığı açıklamada, Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde inanç turizminin geliştirilmesi amacıyla yapılan projenin maliyetinin yüzde 75'inin OKA, yüzde 25'inin ise İl Özel İdaresince karşılanacağını söyledi.
Projenin bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi değerlerin bilinirliğini artırmayı hedeflediğini anlatan Çıplak, "Bölgenin turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve alternatif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının iyileştirilmesi, tarihi değerlerimize sahip çıkarak bilinir ve uğrak bir turizm merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin genel amacının dışında kırsal turizm alanında ilçemizin ve ilimizin ekonomik gelirlerinin artırılması, tarihi dokuların korunarak yenilemelerin yapılması, çevre düzenlemesinin yapılması gibi 11 maddede amaçlar sıralandı. Projenin süresi 24 ay olurken, ileriki günlerde işin ihalesinin yapılmasının ardından yapımı hız kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Alparslan Türkeş, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Ümraniye'de yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı 1
18:26 Tevfik Göksu'nun Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu tepkisi
18:26 Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu
18:26 Antalya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
18:21 'Nereden Başlasam' projesi tanıtım toplantısı yapıldı
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
07:26 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
27.11.2019 18:26:57