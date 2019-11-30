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Çorum'dan kısa kısa

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Bu provokatif eylem, en hafif ifade ile alçaklıktır.

30.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:24Çorum'dan kısa kısa
MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesine ilişkin, "Bu provokatif eylem, en hafif ifade ile alçaklıktır. Bu olaya karşı toplumun her kesimi en şiddetli tepkiyi ortaya koymalıdır." ifadesini kullandı.
Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada İzmir'de çirkin bir provokasyona kalkışıldığını belirtti.
Türkiye'de nifak tohumlarının yeniden yetişmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Karapıçak, şunları kaydetti:
"Bu provokatif eylem, en hafif ifade ile alçaklıktır.
Bu olaya karşı toplumun her kesimi en şiddetli tepkiyi ortaya
koymalıdır.
Alevi- Bektaşi kültürümüzün en renkli ve canlı olarak yaşandığı ve
yaşatıldığı Çorum'dan İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Hiçbir nifak tohumu bu toprakta yeşeremez, buna müsaade etmeyeceğiz. Ehli beyt sevdası Türk milletinin birleştirici gücü olmaya devam
edecektir.
Buradan hainlere, terör odaklarına ve emperyalist güçlere ekmek
çıkmayacaktır. Et ve tırnağı kimse ayıramayacaktır."
Dünya Şoförler Günü
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla toplu taşıma ve taksi şoförlerini ziyaret etti.
Çöplü, kent merkezindeki taksi durakları ile Toplu Taşıma Amirliğinde bir araya geldiği sürücülere karanfil verdi.
Çöplü, ziyarette yaptığı konuşmada, toplu taşımanın şehir yaşamı için önemli olduğunu söyledi.
Sürücülerin Dünya Şoförler Günü'nü kutlayan Çöplü, "Huzurlu ve güvenli ulaşım, yaşanabilir bir şehir için olmazsa olmazdır." dedi.
"Deplasman başarımızı sürdürmek istiyoruz"
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, deplasman maçlarında elde ettikleri başarıyı sürdürmeyi planladıklarını söyledi.
Kaya, yarın Diyarbakır Stadyumunda Amedspor ile oynayacakları maç öncesi gazetecilere açıklama yaptı.
Sarıyer galibiyetiyle ligdeki hedeflerinin ne olduğunu ispatladıklarını belirten Kaya, "Diyarbakır'dan deplasmandaki başarımızı devam ettirecek bir sonuçla Çorum'a
döneceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.
"Kazanamasak da kaybetmememiz lazım." diyen Kaya, şöyle konuştu:
"Artık öyle müsabakalar oynayacağız ki, 1 puanın
bile çok değerli olduğu sürece girdik. Rakibin konumu ve sezon başı beklentileri açısından onlar da mutlaka kazanmaya
çıkacaklardır. Bu nedenle bizi çok zor bir deplasman bekliyor ancak herkes şunu bilsin ki biz bu deplasmana hem mental hem de fizik olarak hazırız. Rakibinde kadrosuna ve oyununa göre bir plan yaptık. Bu plan doğrultusunda sahaya çıkıp
kazanarak şehrimize dönmek ve Çorum'daki ortamı tekrar bayram havasına dönüştürmek en büyük arzumuz."

İzmir, Çorum, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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