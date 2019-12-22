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Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesi zabıta ekiplerinin okul çevrelerinde satışı yasaklı olan ürünlerle ilgili denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

22.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:06 Çorum'dan kısa kısa

Belediyesi zabıta ekiplerinin okul çevrelerinde satışı yasaklı olan ürünlerle ilgili denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada okul çevrelerindeki bakkal ve büfelerin sıkı takibe alındığını belirtti.

Bakkal ve büfelerin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlediklerini aktaran Aşgın, "Öğrencilerin sağlığına zarar verecek hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. ekiplerimiz denetimlerini artırarak devam ediyor. Okul önlerinde üretim yeri belli olmayan ürünlerin sağlıksız koşullarda satışına asla izin vermiyoruz. Denetimler neticesinde öğrencilerimizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek olan gıdaları imha ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Göçmenler Günü"

Çorum'da Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında, "Kültürün Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik yapıldı.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün başarı hikayelerinin izletilmesiyle başlayan etkinlikte ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından ilahi dinletisi, semazen gösterisi, sevgi çiçekleri koreografisi ve "Hayat bayram olsa" dans gösterisi sunuldu.

Etkinlikte Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün başarı hikayesine konu olan Afganistan vatandaşı Sultan Abbas'a hediye verdi.

HİTÜ'de stratejik plan hazırlığı

Hitit Üniversitesinin (HİTÜ) 2021-2025 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlıkları başladı.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, stratejik plan çalışmaları kapsamında birim yöneticileriyle Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda önceden belirlenen çalışma grupları, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma hizmet, uluslararasılaşma, kurumsal kapasite, farklılaşma, ihtisaslaşma ve girişimcilik durum tespitleri ve önerileri içeren sunumlar yaptı.

Toplantı, sunumların ardından müzik dinletisiyle sona erdi.

İş-Kur binası için 5 milyon 400 bin lira ödenek

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, inşası devam eden İŞKUR İl Müdürlüğü hizmet binası için 5 milyon 400 bin lira ödenek geldiğini belirtti.

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Çorum ziyaretinde İŞKUR hizmet binası inşaatı için ödenek talep ettiklerini hatırlattı.

Bakan Selçuk'un talebi olumlu karşıladığını aktaran Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan yeni İŞKUR hizmet binamız için talep ettiğimiz 5 milyon 400 bin TL ödenek Çorum'umuza gönderilmiştir. Yeni İş-Kur binamız şehrimize hayırlı olsun. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanıma şehrimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum."


Zabıta, İŞKUR, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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