Çorum'dan kısa kısa

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir; kadınların hayatın her alanında özverili çalışmalarla büyük eserlere imza attığını söyledi.Demir, Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezinde bir araya geldi.Toplantıda Kadın Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Demir, meclis üyelerinin istek ve önerilerini dinledi.Demir, toplantıda yaptığı konuşmada bir kadının kent konseyi başkanı olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.Kadınların el attığı her işi güzelleştirdiğini belirten Demir, "Kadınlar hayatın her alanında özverili çalışmalarla büyük eserlere imza atıyor." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "kadın siyasetin öznesidir." sözüyle kadınlara verdiği değeri ortaya koyduğunu aktaran Demir, "Çorumlu kadınlar olarak bize atfedilen bu önemli görevde elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.Toplantıya Kent konseyi Başkanı Şayeste Uçar, Kadın Meclisi Başkanı Ayse Avcı Yaz ve kadınlar katıldı.Kaledeki metruk yapılar yıkılacakÇorum Kalesi içinde yer alan metruk yapılan yıkımına başlanacağı bildirildi.Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada kale içindeki 42 yapının daha önce kamulaştırıldığını hatırlattı.Kale içindeki 3 tescilli yapı hariç bütün metruk binaların yıkımına ocak ayında başlayacaklarını belirten Aşgın, şunları kaydetti:"Çorum Kalesi'nde yapacağımız çalışmalarla, kaleyi turizme kazandıracağız. Çorum Kalesi'yle ilgili üzerinde uzun zamandan beri yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğümüzün belirlediği 4 parselde yapacağımız yıkım çalışmalarıyla fiilen de başlatmış olacağız. Ardından inşaat işlerimiz başlayacak. Yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulu kale içinde yapacağımız çalışmalar sonrasında şehrimiz çok önemli bir tarihi eserini daha kazanmış olacak."Özel İdare çalışanlarına sağlık taramasıÇorum İl Özel İdaresindeki kadrolu ve şirket işçilerine sağlık taraması yapıldı.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan sağlık taramasında işçilere akciğer, EKG, kan sayımı, solunum fonksiyonu konularında testler yapıldı.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce temin edilen tam donanımlı seyyar sağlık ekibi tarafından çalışanların sağlıklarının korunması amacıyla başlatılan taramanın devam edeceği belirtildi. Jandarma eşlerinden öğrencilere kışlık yardımıÇorum İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelinin eşlerince hazırlanan atkı, bere ve kazak gibi kışlık ürünler, çeşitli köy okullarında öğrenim gören ilkokul öğrencilerine hediye edildi.Maddi durumu yetersiz öğrencilerin kış şartlarında eğitimlerini aksatmadan sürdürmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatan jandarma eşleri, çok sayıda atkı, bere ve kazak gibi kışlık giysiler hazırladı.El emeği kışlık giysiler, Jandarma Komutanlığında görevli personel ve eşlerince Oğuzlar ilçesine bağlı Şaphane, Cevizli ve Kayı köyleri ile Mecitözü İlçesine bağlı Işıklı, Köprübaşı ve Sarıhasan köylerindeki ilkokullar ziyaret edilerek öğrencilere hediye edildi.Ziyaretlerde ayrıca jandarmanın yapısı, görevleri ve nasıl jandarma olunabileceğiyle ilgili sunumlar yapıldı.