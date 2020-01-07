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Çorum'dan kısa kısa

Çorum'un Laçin ilçesinde kitap okuma seferberliği başlatıldı.

07.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:50 Çorum'dan kısa kısa
'un ilçesinde kitap okuma seferberliği başlatıldı.
Laçin Kaymakamı Emine Karataş'ın çağrısı kapsamında kamu kurumlarının çalışanları ve vatandaşlar, ilçenin farklı bölgelerinde kitap okumaya başladı.
Karataş, yaptığı yazılı açıklamada kitap okuma seferberliğiyle okumanın önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin kitap okuma oranıyla paralellik gösterdiğini belirten Karataş, "Bu nedenle kendimizi ve ülkemizi geliştirmek
adına daha fazla okumamız ve öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Çorum FK, Şaban Genişyürek ile anlaştı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, Bodrumspor'dan Şaban Yılmaz Genişyürek
ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bodrumspor'da forma giyen golcü futbolcu Şaban Yılmaz Genişyürek ile 6 aylık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor'da 14 maçta forma giyen futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi.
Belediye Meclisi üyeleri 2019'u değerlendirdi
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2019 yılını değerlendirmek ve 2020 yılı programını görüşmek üzere Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
AK Parti, CHP ve MHP Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, yatırım planları değerlendirildi.
Aşgın, toplantının siyasi parti ayrımı gözetmeksizin samimi bir ortamda yapılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çorum'a en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Aşgın, "Çorum'a hizmet için yola çıktığımız günden beri istişare, ortak akıl ve birlikteliğe verdiğimiz önemi ısrarla dile getirdik. Şehrimizin gelişimi ve değerli hemşehrilerimizin huzuru için kimin fikri ve çabası varsa, sonuna kadar yanında olmaya hazırız. Bu hizmet kervanında bizzat yer alan değerli Meclis üyelerimizin verdiği katkılar ve samimiyetleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ortak akıl, istişare ve gönül birlikteliği ile Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Laçin, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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