Çorum'dan kısa kısa

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Çorum 'daki kanser hastalarına et yardımı yaptı.LÖSEV Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Berfin Yazıcı, kentteki kanser hastaları ve aileleriyle Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda bir araya geldi.Etkinlikte LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi veren Yazıcı, ardından 60 aileye et dağıttı.Yazıcı, hayırsever vatandaşların her yıl Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e bağışladıkları kurbanların yıl içerisinde ihtiyaç sahibi kanser hastalarına dağıtıldığını söyledi.Kanser hastalarının tedavi süresince yeterli ve düzenli beslenmesi gerektiğini belirten Yazıcı, "Bu nedenle hastalarımıza belli aralıklarla et yardımı yapıyoruz. Bağışçılarımızın bizlere yıl boyunca ilettiği bütün bağışlar, yıl içinden hastalarımıza eşit ve adaletli bir şekilde dönüşümlü olarak iletiliyor. LÖSEV'e kurban bağışında bulunan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.-İDP'den İdlip'e yardım kampanyasıÇorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Dönem Sözcüsü Tekin Çınar, İdlib için yardım kampanyası başlatacaklarını belirtti.Acar, yaptığı yazılı açıklamada İDP'nin Ocak ayı toplantısında İdlib için yardım kampanyası başlatılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.Ayni ve nakdi yardımları Kızılay, AFAD, İHH ve Deniz Feneri üzerinden İdlib halkına ulaştıracaklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:"Çanakkale Savaşı'nda yanımızda olan, şehitler veren kardeşlerimizi zor günlerinde inancımız ve insanlığımız gereği yalnız bırakamayız. 'İdlib için ayağa kalk Çorum' sloganıyla mazlum ve mağdur İdlib halkı için güçlü bir yardım seferberliği başlatıyoruz. Yardımların hızlı ve etkili bir şekilde yerlerine ulaşması için daha önce yardım faaliyetleri konusunda uzmanlığını kanıtlamış Kızılay, AFAD, İHH ve Deniz Feneri üzerinden mesaj atılması, ayni ve nakdi yardımlar olacak şekilde yapılması planlanmıştır. Hayırseverlerimizi İdlib için başlatılan yardım kampanyalarına destek olmaya davet ediyorum."Derneklerin beyanname verme süreci başladıÇorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresinin başladığını bildirdi.Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada beyannamelerin en geç nisan ayına kadar bildirilmesi gerektiğini vurguladı.Yönetim kurulu başkanlarının kendilerine verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda beyanname verebileceğini belirten Bayrak, "Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerinin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgiler de önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır.Her dernek şube ve federasyonun, potansiyel vergi kimlik numarası alması da zorunluluktur. 2020 yılı itibari ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) esnaf, sanatkarlar ile dernek ve vakıfların da dahil edilmesi düzenlemesi getirilmiştir." ifadelerini kullandı.