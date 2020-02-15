Haberler » Güncel » Çorum'dan kısa kısa - Haber

Çorum'dan kısa kısa

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli Süt Toplama Projesi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)desteklenmeye değer bulundu.

15.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:00Çorum'dan kısa kısa
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli Süt Toplama Projesi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK)desteklenmeye değer bulundu.
Proje kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1 süt soğutma ve depolama tankı, 10 araç üstü süt taşıma tankı, 1 saf su cihazı, 1 süt analiz cihazı, 3 süt toplama aracı ve 20 tonluk süt taşıma kamyonu alacak.
TKDK, 1 milyon 900 bin lira yatırım bütçeli projeye yüzde 50 hibe finansman desteği sağlayacak.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer'i ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi.
Kaya, ziyarette yaptığı konuşmada, proje ile çiğ süt kalitesini artırmayı, artan maliyetleri azaltmayı ve alınacak ekipmanlarla birliğin yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Yalvaçer ise projenin kentteki hayvan üreticilerine hayırlı olmasını temenni etti.
Jandarmadan öğrencilere hediye kitap
Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilkokul öğrencilerine kitap hediye edildi.
Mecitözü Jandarma Komutanlığında görevli askerler, ilçeye bağlı Köprübaşı Köyü İlkokulunu ziyaret etti.
Ziyarette jandarma personeli, okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla öğrencilere hikaye kitabı hediye etti.
Ziyarette ayrıca öğrencilere jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunduğuyla ilgili bilgi verildi.
Ortaköy'de sigara denetimi
Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Ortaköy ilçesinde sigara denetimine katıldı.
Sobacı, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla ziyaret ettiği kahvehanelerdeki vatandaşlara sigaranın zararlarını ve bırakma yöntemlerini içeren broşürler dağıttı.
Vatandaşların sağlık sorunlarını da dinleyen Sobacı, ardından Ortaköy Devlet Hastanesini denetledi.
Ziyaretlere Ortaköy Kaymakamı Murat Acar da katıldı.

Çorum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 17:41:58