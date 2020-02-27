Çorum'dan kısa kısa

Vali Mustafa Çiftçi, Müslümanların Regaip Kandili ile hayata adeta yeni bir başlangıç yaptığını belirtti.

Çiftçi, Regaip Kandili dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada "Çorumlu kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Regaib Kandilini en kalbi duygularla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Üç ayların da başladığını hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, üç ayların başında yer alan Regaib Kandili ile adeta hayata yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu kutlu gecenin Rabbimize rağbetimizi arttırmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

"Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi" eğitimi

Çorum Valiliği Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Koordinatörlüğünce İçişleri Bakanlığı ve İl Özel İdare amirlerine yönelik "Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi" eğitimi yapıldı.

AB Dış İlişkiler Koordinatörü Ömer Arslan, İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğü konferans salonundaki eğitimde yaptığı konuşmada kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Valilik bünyesinde kamu hizmeti veren kurumlara yönelik hizmet memnuniyet anketleri yapıldığını dile getiren Arslan, "Anket sonuçları ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrası hizmetlerin en üst noktaya taşınması ve kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla 'Düşünceyi Doğru Yönetmek ve İletişim Becerisi' eğitim programımızı başlattık." dedi.

Eğitimde Psikolog Ömer Faruk Çakmak, katılımcıları düşünce yönetimi ve iletişim becerisi konularında bilgilendirdi.

Kuzu ölümlerinin önlenmesi

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, kuzu ölümlerinin genellikle yetersiz bakım ve beslenmeden kaynaklandığını vurguladı.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada yeni doğan kuzu kayıplarıyla ilgili üreticileri uyardı.

Doğumdan sütten kesime kadarki dönemde hayvanların bakım ve beslenmesine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, "Doğum sonrası kuzu kayıpları büyük oranda yetersiz bakım beslemeden kaynaklanmaktadır. Ortam sıcaklığı, hijyeni ve hava cereyanları da yeni doğan için son derece önemlidir. Bakanlığımızca belirlenen şap, brusella, PPR gibi hastalıklara karşı kuzularımız belirlenen program çerçevesinde aşılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kuzu ölümlerinin önüne geçilmesi için ağız sütü ile beslenmenin çok önemli olduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Kuzunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık maddelerinin miktarı, en yüksek oranda doğumdan sonraki ilk 15 dakika ile 4 saat arasında verilecek ağız sütünde bulunmaktadır. Yetiştiricilerimizin bazıları 'ağız sütü ishal yapıyor' diye kuzulara içirmemekte ya da aziçirmektedir. Bu uygulama tamamen yanlıştır."

"AK Parti, hizmet odaklı bir parti"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "AK Parti, hizmet odaklı bir partidir." dedi.

Ahlatcı, geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan kongrede yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na seçilen Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleriyle parti binasında bir araya geldi.

AK Parti'nin 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde halka hizmet ettiğini belirten Ahlatcı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inandığımız yolda bu kutlu dava yolunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve ekibi ile özverili bir çalışma sergileyen mahalle başkanları ve yönetimlerini de tebrik eden Ahlatcı, "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

Ahlatcı, kongre sürecinin 29 Şubat'ta Mecitözü, 1 Mart'ta Alaca, 2 Mart'ta Boğazkale ilçe kongreleriyle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA