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Çorum'dan kısa kısa

Çorum Belediyesi, kentteki sağlık kuruluşlarına görev yapan sağlık çalışanlarına meyve ikram etti.

02.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Çorum'dan kısa kısa
Çorum Belediyesi, kentteki sağlık kuruluşlarına görev yapan sağlık çalışanlarına meyve ikram etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kent merkezindeki özel hastaneleri ziyaret ederek, çalışanlara meyve ikramında bulundu.
Belediye olarak daha önce Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde sağlık çalışanlarına ikramda bulunduklarını belirten Candan, "Özel hastanelerdeki çalışanlarımız da salgınla mücadele ediyor. Bizler virüsten uzak durmanın bin bir türlü yolunu ararken, özveri ve fedakarlıklarla yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.
ÇESOB'un misafirhanesi sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür , kurum misafirhanesini sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini bildirdi.
Gür, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mücadele verdiğini belirtti.
ÇESOB misafirhanesinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın olduğunu belirten Gür, "Hastanede görev yapan ve nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları, artık konaklama amaçlı birliğin misafirhanesinde kalabilir." ifadesini kullandı.
Gür, misafirhanenin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini kaydetti.
Kızılay 'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 8 bin lavaş ve 3 bin 500 konserve et teslim edildiğini bildirdi.
Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılay'ın yeni tip koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye katkı sağladığını bildirdi.
Salgın sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtiklerini aktaran Kılıç, "Çorum Şube Başkanlığı olarak ihtiyaç sahibi ailelere 450 gıda kolisi, 900 et konserve dağıtılmıştır. Tüm ilçelerimize de toplam 4 bin 160 et konserve paylaştırılmış olup dağıtımları devam etmektedir. Böylece Çorum genelinde yaklaşık 10 bin aileye ulaşılmıştır." ifadesini kullandı.
Karantinaya alınan köye sosyal yardım
Sungurlu Belediyesi, Kovid-19 salgını dolayısıyla karantina altına alınan Oyaca köyüne sosyal yardım götürdü.
Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, içinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini Oyaca köyüne ulaştırdı.
Yardımların muhtarlık tarafından vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Çorum, Gür, Güncel
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