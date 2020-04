Çorum'dan kısa kısa

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Çorum Şubesinin Gazi Caddesi'ndeki kan alma biriminde kan veren Kavuncu, yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkılmanın azalması nedenlerle Türk Kızılayı'nın kan stoklarında düşüş gözlendiğini söyledi.Türkiye'de kan ihtiyacının Türk Kızılayı tarafından karşılandığını belirten Kavuncu, vatandaşları düzenli kan bağışı yapmaya davet etti.Aşgın'dan STK'lara teşekkürBelediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'daki sivil toplum kuruluşlarına (STK), salgınla mücadelede aktif rol aldıkları için teşekkür etti.Aşgın, İnsani Değerler Platformu üyesi STK'ların temsilcilerinin ziyaretinde yaptığı konuşmada, devletin virüs salgınıyla etkin mücadele ettiğini, STK'ların da bu mücadeleye destek verdiğini söyledi.Salgınla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insana verdiği değeri ortaya koyduğunu belirten Aşgın, STK'ların da maddi ve manevi destek konusundan elinden geleni yaptığını belirterek, "Bu kutlu beldenin belediye başkanı olarak tüm hemşehrilerim ve şahsım adına bütün sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum." dedi.Berat KandiliAK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Ceylan, mesajında Berat Kandili'nin, ramazanın müjdecisi olduğunu vurguladı.Berat Kandilinin Allah katında affedilmek için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Ceylan, şunları kaydetti:"Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı, mağfiret iklimine girmenin adıdır. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü salih amellere adamış kullar olarak ramazan ayına da ulaşmamızı nasip eylesin. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de can kayıplarına yol açan salgının da bir an önce son bulması ve hasta olan vatandaşlarımızın da sıhhatlerine kavuşması için dualar ediyoruz."Dünya Sağlık HaftasıAK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda dünya ülkeleri arasında ne kadar önde olduğunun net bir şekilde görüldüğünü bildirdi.Ahlatçı, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insanların sağlık bilgisi konusunda geliştirilmesi amacıyla 8-14 Nisan'ın Dünya Sağlık Haftası ilan edildiğini belirtti.Sağlık Haftası'nın amacına uygun olarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri ve hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Ahlatcı, şunları kaydetti:"Bu konularda içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi sürecinde dünya ülkeleri arasında ne kadar önde olduğumuzu görmekteyiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizeleriyle ifade ettiği gibi bizim için en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar her ferdimizin sağlığı önem arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile alınan kararların uygulanması neticesinde, devlet ve millet olarak üzerimize düşeni yapacağımıza inancımız ve güvenimiz tamdır. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın Dünya Sağlık Haftasını kutlar, hastalarımıza acil şifalar dilerim."

