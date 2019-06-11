Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret dili kursu açıyor

Türkiye
Dil ve Edebiyat
Derneği (TDED) Çorum
Şubesi, işitme engellilerle iletişime kolay geçmek ve Çorum'da engelleri aşmak için işaret dili kursu açıyor.
TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan
yaptığı açıklamada, işitme engellilerle iletişim konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm bulma amacıyla daha önce kurs açtıklarını hatırlatarak, işaret dili kursuna yoğun talep geldiğini söyledi.
Bu kursu tekrar açacaklarını dile getiren Candan, "İşaret dili kursumuz 3 ay boyunca Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Sabah
09.00-12.00 arası öğlenden sonra ise 14.00-17.00 saatleri arasında olacak. Kursumuzu İşaret Dili Öğretmeni Eğitmen Meltem Akın Öztürk tarafından verilecek. Kurslar ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak isteyenler dernek merkezine müracaatta bulunabilirler" dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Türkiye
, Edebiyat
, Çorum
, Güncel