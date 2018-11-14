Çorum Drift Yaparken Mobeseye Yakalanan Sürücüye Ceza

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:42



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:42

Drift yaparken mobeseye yakalanan sürücüye cezaÇORUM'da mobese kameralarından, caddede otomobiliyle drift yaptığı belirlenen sürücüye, 5 bin 10 TL trafik cezası kesildi.Kentte bir sürücünün otomobiliyle sanayi sitesi girişinde bulunan dönel kavşakta drift yaptığı belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan olayın ardından, adı açıklanmayan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası uygulandı. Ayrıca aracın 60 gün trafikten men edildiği, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konulduğu belirtildi.