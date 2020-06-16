ÇORUM 'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar

'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılarÇORUM'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 6 kişi, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

16.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:25
'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar
ÇORUM'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 6 kişi, kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden polise ateş açılırken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İsmail Ç. (33), yaralı olarak yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde İpek Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 19 BD 338 plakalı otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu. Araçtaki Melisa Ü. (21), Damla N. (23), Ömer Y. (27), Emre T. (27), Şenercan E. (23) ve İsmail Ç. (33), gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden polise ateş açılırken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İsmail Ç. de yaralı olarak yakalandı. Firari şüphelinin nasıl yaralandığı henüz belirlenemezken, çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ÇORUM ’Dur’ ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Araç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya’ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Haberler››Güncel››ÇORUM 'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı - Haber 15:29: İZMİR Bakan Pakdemirli Bergama'nın çehresini değiştirecek projeyi anlattı - Haber 15:29: KOCAELİ Hayvanları ahıra alınmayınca ahırı ateşe verdi - Haber 15:29: Kırklareli'nde maske takmayan 131 kişiye ceza yazıldı - Haber 15:29: Hersek Sahili, plaj sezonuna yeni önlemlerle girecek - Haber 14:59: Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı - Haber 14:53: Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı - Haber 14:26: Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada - Haberler 12:25: Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı - Haberler 13:54: Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi - Magazin