29.06.2019 14:31
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ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı

Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldıÇorum'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.

Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
Çorum 'un Uğurludağ ilçesinde, yuvasının bulunduğu elektrik direğinde ayağı elektrik teline takılıp mahsur kalan leylek yavrusu, kurtarıldı.
İlçenin Ambarcı köyünde elektrik direğindeki yuvada bulunan yavru leylekği ayağı, elektrik teline takıldı. Mahsur kalan leylek yavrusunu görenler, durumu elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve elektrik dağıtım firması görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları leyleği alıp direkten indirdi. Görevliler, bir süre besledikleri yavru leyleği, daha sonra yuvasına bıraktı.ÇORUM Elektrik telinde mahsur kalan yavru leylek kurtarıldı
Kaynak: DHA
İtfaiye , Uğurludağ , Çorum , Güncel

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