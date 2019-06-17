ÇORUM Eşinin sokak ortasında yaraladığı kadın, o anları anlattı

Eşinin sokak ortasında yaraladığı kadın, o anları anlattı
ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek bacaklarından yaralanan Asiye M. (41) o anları anlattı. Kendisini vuran eşinin kızını aradığını söyleyen Asiye M. "Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu" dedi.
Olay, cumartesi akşam saatlerinde, Mimar Sinan
Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiye M.'nin tedavisi sürüyor. OLaydan sonra yakalanan Abdullah M. tutuklandı.
'BENİ VURDU, KIZIMI ARADI 'SIRA SANA GELDİ' DEDİ'Çorum
Kadın Meclisi üyelerinin hastanede ziyaret ettiği Asiye M. yaşananları anlattı. Eşinden 20 yıldır şiddet gördüğünü anlatan Asiye M. "Kendisinden ayrılmak istediğini kabullenemedi. Kız kardeşim Nurdane M. ve teyzem Şerife Y., ile sokakta yürürken önümüzü kesti. Olaydan az öncede güzel güzel konuşup ayrılmıştık. Sonra arabayla geldi ayaklarımdan aşağıya kurşun sıkmaya başladı. O sırada teyzem markete sığındı. Kardeşim fenalık geçirdi. Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim kız kardeşim ve daha pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu" dedi.
Kendisi ölümle tehdit ettiğini anlatan Asiye M. "Daha öncede beni tehdit ediyordu, öldüreceğini söylüyordu. En sonunda da yaptı yapacağını. Ben ona 20 yılımı verdim ve eziyet içinde yaşadım. 20 yıldır o değil, yakınlarım bana baktı. Ayrılmayı hazmedemedi. Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum? diye konuştu.
Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan Eylem Aka Kaya, ise 'Kadın meclisleri olarak olayın takipçisi olacağız. Bu kişinin en ağır cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağımızı, Asiye'nin asla yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz' dedi.