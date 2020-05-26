ÇORUM Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu

Foseptikte erkek bebek cesedi bulunduÇORUM'da, foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erken bebek cesedi bulundu.

26.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:47
Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu
ÇORUM'da, foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erken bebek cesedi bulundu.
Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. ÇORUM Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Çorum, Bebek, Güncel, Haber

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