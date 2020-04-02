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Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

ÇORUM'da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:49
Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

ÇORUM'da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kente gelen sürücü ve araçlarındakilerin ateşi ölçülüyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, Çorum 'da da trafik ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Önemli geçiş güzergahı olan, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Çorum- Samsun yolunda denetim yapan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor. Sağlık ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolculara salgına karşı uyulması gereken kuralları hatırlatarak, gittikleri yerde evlerde kalmaları uyarısında bulunuyor. Ekipler, kente girenleri ise kayıt altına alıyor. Yolda denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına da ateş ölçümü yapıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Çorum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi - Haberler

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