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ÇORUM Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandıÇORUM'da koronavirüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.

03.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:09
ÇORUM Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
ÇORUM'da koronavirüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı. Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››ÇORUM Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı - Haberler

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