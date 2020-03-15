Çorum Havalimanı projesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu.
15.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çorum Havalimanı projesi
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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