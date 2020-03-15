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Çorum Havalimanı projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu.

15.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ÇORUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açıklamalarda bulundu. (2) Çorum Havalimanı projesi

Kaynak: AA

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Çorum Havalimanı projesi
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Güncel

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