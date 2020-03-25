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ÇORUM Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi

Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödediÇORUM'da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği bakkaldaki veresiye defterinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödedi.

25.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:00

Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi

ÇORUM'da kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği bakkaldaki veresiye defterinde yer alan yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödedi. Bakkal işletmecisi Mehmet Türkmen, hayırseverlik karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, "Şaka yapıyor sandım. Allah razı olsun, koronavirüs nedeniyle biz de, insanlar da, çok zor durumdaydı" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar semtini ziyaret eden bir kişi, mahallede Mehmet Türkmen'in işlettiği bakkala girdi. İsmini açıklamayan kişi, bakkal işletmecisinden veresiye defterindeki borçları kapatmak istediğini söyledi. Bakkal sahibi Türkmen ile birlikte defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, yaklaşık 11 bin 500 liralık borcu ödeyip, bölgeden aydıldı.

'ŞAKA SANDIM, BORÇLARI ÖDEDİ'

Bakkal işletmecisi Mehmet Türkmen, hayırseverlik karşısında şaşkına döndüğünü belirterek, "Bakkalımda otururken kapıdan birisi girdi ve bana 'Mahallede borcu ödeyemeyenler varmış veresiye defterini çıkarır mısın?' dedi. Ben önce şaka yapıyor sandım ve ısrar edince borç listesini çıkardım. Yaklaşık 11 bin 500 lira borç çıkardık, 20'ye yakın insanın borcunu kapattı. Bir yıldır borçlarını ödeyemeyenler vardı. Koronavirüsü işlerimizi yarı yarıya düşürmüştü. Allah razı olsun, bu para, herkese çok iyi geldi, bu sayede borçlarımı da kapatmış oldum. Hızır Aleyhisselam gibi yetişti hayır sever. Kendisine teşekkür ederiz? dedi.

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ÇORUM Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL’lik bakkal borcunu ödedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Türkmen, Güncel

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ÇORUM Hayırsever, mahalle halkının 11 bin 500 TL'lik bakkal borcunu ödedi

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