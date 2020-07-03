ÇORUM Husumetlisi gözaltına alınınca polis otosuna ateş açtı

Husumetlisi gözaltına alınınca polis otosuna ateş açtıÇORUM'da, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Beytullah B.'nin (23) içinde bulunduğu polis ekip otosuna, husumetlisi E.S. (17) tarafından ateş açıldı.

03.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:12
Husumetlisi gözaltına alınınca polis otosuna ateş açtı
ÇORUM'da, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Beytullah B.'nin (23) içinde bulunduğu polis ekip otosuna, husumetlisi E.S. (17) tarafından ateş açıldı. Polis aracına 2 kurşun isabet ederken, E.S, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında bir suçtan yakalama kararı bulunan Beytullah B., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Beytullah B.'nin içinde bulunduğu polis ekip otosuna yaklaşan husumetlisi E.S., tabancayla ateş etti. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilirken, polis otosuna 2 kurşun isabet etti. E.S. gözaltına alınırken, Beytullah B., sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ÇORUM Husumetlisi gözaltına alınınca polis otosuna ateş açtı

Kaynak: DHA

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