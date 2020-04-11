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Çorum İHH'nın 18'inci yardım tırı İdlib için yola çıktı

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları Başkanlığınca, İdlib'e 26 ton gıda ve giyim malzemesi gönderildi.

11.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:04
Çorum İHH'nın 18'inci yardım tırı İdlib için yola çıktı
Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Gençlik Kolları Başkanlığınca, İdlib 'e 26 ton gıda ve giyim malzemesi gönderildi.
Çorum İHH Gençlik Kolları Başkanlığının Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.
Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib için daha önce toplanan yardımların haricinde Gençlik Kolları Başkanlığınca yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi.
Kampanya ile 52 bin 580 lira tutarında 26 ton un, kuru gıda, sebze ve yeni giysiler toplandığını belirten Özkabakçı, "İnsani yardım malzemelerini İdlibli mazlumlara ulaştırılmak üzere İHH Kilis Lojistik Merkezimize götürülecek. Çorum İHH olarak 2020 yılında İdlib şartlı gelen bağışlardan oluşan 18'inci yardım tırımızı da uğurlamış olduk. Allah emek verenlerden razı olsun." dedi.
Yardım tırını uğurlama törenine Çorum Genç İHH Başkanı Fatih Çelik ve Çorum İHH Çalışan Gençlik Kolu Başkanı Mustafa Gülenç de katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İdlib, Çorum, İHH, Güncel
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