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Çorum il Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Çorum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

24.07.2019 18:46 Çorum il Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Çorum İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıda yatırımcı kuruluşlar sunumlarını yaparak katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

2019 yılında Çorum'da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 452 adet yatırım projesi mevcut olduğunu dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, bu projelerin toplam tutarının 4 milyar 441 milyon lira olduğunu açıkladı. 2019 yılı nakdi harcama tutarının 179 milyon lira olduğunu dile getiren Vali Çiftçi, 2018 yılı gerçekleşme oranlarının yüzde 37 seviyesinde olduğunu belirtti.

Vali Çiftçi, proje tutarlarına bakıldığında hem toplam tutar olarak, hem de yıl içi nakdi harcama tutarı olarak, Karayolları 7. Bölge Müdürü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nün ön sıralarda olduğunu sözlerine ekledi. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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