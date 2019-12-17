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Çorum-ırak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın

Irak uyruklu ailenin kaldığı evde yangınÇORUM'da Irak uyruklu ailenin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

17.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:38
uyruklu ailenin kaldığı evde yangın
ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ulukavak Mahallesi Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çorum-ırak uyruklu ailenin kaldığı evde yangın

Osmancık, Irak, Güncel

Kaynak: DHA


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