ÇORUM İş makinesinin altında kalan kadın öldü

İş makinesinin altında kalan kadın öldüÇORUM'da yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan 20'yi yaşlardaki kadın yaşamını yitirdi.

30.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:43
İş makinesinin altında kalan kadın öldü
ÇORUM'da yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan 20'yi yaşlardaki kadın yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. Adem Ç. (35) yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde can verdi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş makinesi operatörü Adem Ç. gözaltına alınırken, genç kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. ÇORUM İş makinesinin altında kalan kadın öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Son dakika: Diyarbakır’da polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haberler››Güncel››ÇORUM İş makinesinin altında kalan kadın öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: ÇORUM İş makinesinin altında kalan kadın öldü - Haber 16:37: Çilek üreticisi, sosyal medyadaki videolara tepkili - Haber 16:37: Ağaoğlu: "Bilal ve Hosseini'nin opsiyon haklarını kullandık" - Haber 16:37: Milletvekili Güneş'ten İl Özel İdareye ziyaret - Haber 16:37: Kovid-19, hastanedeki ilk haftada her 10 şeker hastasından birinin ölümüne neden oldu - Haber 15:49: Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi - Haber 14:35: Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:51: Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi - Haber