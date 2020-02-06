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Çorum-İstanbul yolunda heyelan

İstanbul yolunu bağlayan Kırkdilim Geçidi'nde heyelan meydana geldi.

06.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:24Çorum-İstanbul yolunda heyelan
ÇORUM- yolunu bağlayan Kırkdilim Geçidi'nde heyelan meydana geldi.  Ulaşımının kontrollü olarak sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri, yol temizleme çalışması başlattı.

'un Osmancık ilçesi ile İstanbul bağlantısını sağlayan Kırkdilim Geçidi'nde, sağanak yağışın arıdan heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalara yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Ulaşımının kontrollü sağlandığı yolda, Karayolları ekipleri önlem alıp, temizleme çalışması başlattı.


- Çorum

İstanbul, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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