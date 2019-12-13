Haberler » Güncel » Çorum itfaiyesi altyapısını güçlendiriyor - Haber

Çorum itfaiyesi altyapısını güçlendiriyor

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

13.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:13Çorum itfaiyesi altyapısını güçlendiriyor
Belediyesi Müdürlüğü alt yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye tarafından olası bir su baskını durumunda müdahale etmek üzere itfaiye bünyesine 14 dalgıç ve 5 benzinli olmak üzere 19 pompa kazandırıldı.

İtfaiye'nin yangın, kaza, deprem, sel baskını gibi yaşanacak olası felaketlere anında müdahale etmesi, can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına oldukça önemli bir birim olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "İtfaiye Müdürlüğümüz bizim olduğu kadar ülkemizin de en önemli birimi. İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan teçhizatları ihtiyaçlar dahilinde yeniliyor ve gerektiği kadarını da alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde oldukça adil bir şekilde yaptığımız sınavla da 9 itfaiye erini de belediyemiz bünyesine dahil ettik. İtfaiye Müdürümüzün talep ve istekleri doğrultusunda da bazı alımlar yaptık. 14 dalgıç ve 5 benzinli motopomp alarak 39 olan sayıyı 54'e yükselttik. Aldığımız yeni ekipmanlar sayesinde yaşanılacak olası su baskınlarına daha fazla noktada müdahale etme şansımız olacak ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

su baskını, İtfaiye, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 Bingöl'de silahlı saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haber
17:58 Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişi yakalandı - Haber
17:58 Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında 2 kişi öldü - Haber
17:58 HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez... - Haber
17:58 Akşener'den şehit Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13.12.2019 17:58:55